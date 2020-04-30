Директор «Матч ТВ»: «Предложили показать РПЛ бесплатно. Некоторые клубы сомневаются в необходимости этой социальной акции»

Креативный директор Гавриил Гордеев рассказал о планах показать все оставшиеся матчи сезона бесплатно.

«Вчера в РПЛ было совещание, еще ничего не решено. Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше – решаться будет совместно с РПЛ.

Вопрос показа матчей на других каналах даже не обсуждался – это невозможно, существует контракт.

Об этом речи даже не идет, у нас есть все возможности. Вопросы от клубов – некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции», – сказал Гордеев.

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