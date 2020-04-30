Мюллер отдал 20 голевых пасов за сезон и повторил рекорд Бундеслиги. Возможно, у де Брюйне на ассист больше

Нападающий «Баварии» сделал две голевые передачи в матче 30-го тура Бундеслиги с «Байером» (4:2).

В первом тайме немец отдал пас удвоившему счет , во втором – Роберту Левандовскому, забившему четвертый мяч мюнхенской команды.

Мюллер сделал 19-й и 20-й ассисты в сезоне, повторив рекорд Бундеслиги, установленный в 2015 году полузащитником «Вольфсбурга» , об этом сообщают статистические сервисы Gracenote Live и Opta.

В данных самой Бундеслиги есть расхождения. В 2015 году лига писала, что де Брюйне закончил сезон, сделав 20 голевых передач. В декабре 2019 года на официальном сайте Бундеслиги было написано про 21 ассист де Брюйне.