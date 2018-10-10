Боец ММА Балаев – Панарину: «На таких, как ты, Россия держится»

Бывший чемпион АСА в полулегком дивизионе Марат Балаев поддержал политическую позицию нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Братан, мы знаем, что ты простой и прямой, наш, русский парень, и у таких родина не продается!

На таких, как ты, Россия держится, и пока такие, как ты, есть! Мы с тобой, брат, в любом раскладе!» – заявил Балаев.

Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»

Назаров – Панарину: «Без государства не было бы родины. Горжусь, что живу в одно время с нашими лидерами»