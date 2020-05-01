Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд – «Герта» – 1:0. И текстовый онлайн есть

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В 30-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд дома играет с «Гертой»

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Боруссия Д – Герта 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 июня, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 57 Джан.
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек, Санчо, Витцель (Балерди, 80), Азар (Морей, 79), Дилэйни, Брандт (Рейна, 68), Джан, Геррейру.
ГертаЯрстейн, Боята, Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Пионтек, 62), Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30), Ибишевич.
Предупреждения:
Эссвайн (76), Пионтек (77).

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