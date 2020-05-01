Видеотрансляция матча «Боруссия» Дортмунд – «Герта» – 1:0. И текстовый онлайн есть

В 30-м туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд дома играет с «Гертой».
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- Дата проведения
- 6 июня, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Гол:
- 1:0 – 57 Джан.
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек, Санчо, Витцель (Балерди, 80), Азар (Морей, 79), Дилэйни, Брандт (Рейна, 68), Джан, Геррейру.
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Герта –
Ярстейн, Боята, Миттельштедт, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Пионтек, 62), Лукебакио (Нганкам, 46), Дарида, Дилросун (Эссвайн, 30), Ибишевич.