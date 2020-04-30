«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах

В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Байер» (4:2).
Клуб из Мюнхена выиграл 11 матчей подряд, общий счет – 36:7.
Команда Ханси Флика не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах, с начала декабря, одержав 19 побед и лишь однажды сыграв вничью – с «Лейпцигом» (0:0).
В январе «Бавария» уступила «Нюрнбергу» (2:5) в контрольном матче на сборах.
На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также был доступен текстовый онлайн.
- Дата проведения
- 6 июня, 16.30, «БайАрена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Аларио, 1:1 – 27 Коман, 1:2 – 42 Горетцка, 1:3 – 45 Гнабри, 1:4 – 66 Левандовски, 2:4 – 89 Виртц.
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Байер –
Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76).
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Бавария –
Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер.