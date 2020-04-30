«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах

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В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» на выезде победила «Байер» (4:2).

Клуб из Мюнхена выиграл 11 матчей подряд, общий счет – 36:7.

Команда Ханси Флика не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах, с начала декабря, одержав 19 побед и лишь однажды сыграв вничью – с «Лейпцигом» (0:0).

В январе «Бавария» уступила «Нюрнбергу» (2:5) в контрольном матче на сборах.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также был доступен текстовый онлайн.

Байер – Бавария 2:4 (1:3, 1:1)
Дата проведения
6 июня, 16.30, «БайАрена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Аларио, 1:1 – 27 Коман, 1:2 – 42 Горетцка, 1:3 – 45 Гнабри, 1:4 – 66 Левандовски, 2:4 – 89 Виртц.
БайерГрадецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76).
БаварияНойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер.
Предупреждения:
Коман (8), Амири (30), Левандовски (32), Бельараби (35), Мюллер (40), Драгович (74).

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