«Бавария» не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах

В 30-м туре Бундеслиги на выезде победила (4:2).

Клуб из Мюнхена выиграл 11 матчей подряд, общий счет – 36:7.

Команда Ханси Флика не проигрывает 20 матчей подряд во всех турнирах, с начала декабря, одержав 19 побед и лишь однажды сыграв вничью – с «Лейпцигом» (0:0).

В январе «Бавария» уступила «Нюрнбергу» (2:5) в контрольном матче на сборах.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию игры в прямом эфире. Также был доступен текстовый онлайн.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги