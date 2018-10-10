UFC разместит «Бойцовский остров» в Абу-Даби

«Бойцовский остров», на котором пройдут турниры UFC, расположен в Абу-Даби.
На территории столицы Объединенных Арабских Эмиратов находится более 200 островов. Один из них арендовал промоушен.
Для прибывших в ОАЭ не требуется двухнедельный карантин. Бойцы лишь пройдут тест на коронавирус, ожидать который они будут в самоизоляции.
Первый турнир на «Бойцовском острове» пройдет 27 июня.
В Абу-Даби 7 сентября состоялся турнир UFC 242. В главном событии чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье.
Дэйна Уайт: «На «Бойцовском острове» мы построили очень крутую арену»