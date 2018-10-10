UFC разместит «Бойцовский остров» в Абу-Даби

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов коронавирус Бокс/MMA/UFC

«Бойцовский остров», на котором пройдут турниры UFC, расположен в Абу-Даби. 

На территории столицы Объединенных Арабских Эмиратов  находится более 200 островов. Один из них арендовал промоушен.

Для прибывших в ОАЭ не требуется двухнедельный карантин. Бойцы лишь пройдут тест на коронавирус, ожидать который они будут в самоизоляции.

Первый турнир на «Бойцовском острове» пройдет 27 июня.

В Абу-Даби 7 сентября состоялся турнир UFC 242. В главном событии чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Дэйна Уайт: «На «Бойцовском острове» мы построили очень крутую арену»

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