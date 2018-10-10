UFC разместит «Бойцовский остров» в Абу-Даби

«Бойцовский остров», на котором пройдут турниры UFC, расположен в Абу-Даби.

На территории столицы Объединенных Арабских Эмиратов находится более 200 островов. Один из них арендовал промоушен.

Для прибывших в ОАЭ не требуется двухнедельный карантин. Бойцы лишь пройдут тест на коронавирус, ожидать который они будут в самоизоляции.

Первый турнир на «Бойцовском острове» пройдет 27 июня.

В Абу-Даби 7 сентября состоялся турнир UFC 242. В главном событии чемпион UFC в легком весе победил .

Дэйна Уайт: «На «Бойцовском острове» мы построили очень крутую арену»

Турнир UFC на Бойцовском острове может пройти 27 июня