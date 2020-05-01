«Барселона» выставит Дембеле на трансфер (Diario Sport)

готова расстаться с полузащитником .

Каталонский клуб выставит француза на трансфер, утверждает Diario Sport. «Барса» сообщит об этом его агенту Муссе Сиссоко в августе, когда завершится сезон.

Если Дембеле так и не сыграет в этом сезоне, то его будет сложно продать по хорошей цене. «Барселона», напомним, в 2017 году заплатила 105 миллионов евро за его трансфер из дортмундской «Боруссии».

Пока что у «Барсы» нет конкретных предложений по игроку. Сообщалось об интересе со стороны «Ювентуса», «ПСЖ» и «Ливерпуля», но его история травм и количество пропущенных матчей вызывают опасения у клубов.

Сам Дембеле хочет остаться в «Барселоне». Последний матч за каталонский клуб он провел 27 ноября. В этом сезоне Дембеле вышел на поле пять раз в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.