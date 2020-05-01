Игроки дортмундской «Боруссии» и «Герты» встали на одно колено перед матчем: «Вместе против расизма»

Дортмундская «Боруссия» и «Герта» выступили против расизма.
Футболисты обоих клубов встали на одно колено в центральном круге перед матчем 30-го тура Бундеслиги.
«Вместе мы донесем наше послание. Вместе против расизма✊🏾✊🏻✊», – говорится в твиттере «Герты».
«Только вместе», – говорится в твиттере «Боруссии».
Zusammen ein Zeichen setzen, gemeinsam gegen Rassismus. ✊🏾✊🏻✊#NoToRacism #BlackLivesMatter #BVBBSC #hahohe pic.twitter.com/H9ozpb0Xxi— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 6, 2020
Nur gemeinsam. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/3B49FOAdR2— Borussia Dortmund (@BVB) June 6, 2020
Оба клуба выложили фото в твиттере и добавили хэштег #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»).
Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.
Напомним, в США ранее начались массовые беспорядки и протесты из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.
Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда