Игроки дортмундской «Боруссии» и «Герты» встали на одно колено перед матчем: «Вместе против расизма»

Дортмундская и выступили против расизма.

Футболисты обоих клубов встали на одно колено в центральном круге перед матчем 30-го тура Бундеслиги.

«Вместе мы донесем наше послание. Вместе против расизма✊🏾✊🏻✊», – говорится в твиттере «Герты».

«Только вместе», – говорится в твиттере «Боруссии».

Оба клуба выложили фото в твиттере и добавили хэштег #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»).

Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.

Напомним, в США ранее начались массовые беспорядки и протесты из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда