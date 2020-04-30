«Барселона» отказалась продавать Фати за 100 млн евро

получила серьезное предложение о трансфере молодого полузащитника .

Однако президент каталонской команды отказался отпустить 17-летнего хавбека за 100 миллионов евро. Какой именно топ-клуб предложил за игрока такие деньги, не уточняется.

О своем решении Бартомеу сообщил на видеоконференции с другими руководителями сине-гранатовых: «Фати не продается. Это не обсуждается».

Фати в нынешнем сезоне дебютировал в основе «Барсы» в . В 16 матчах чемпионата Испании он отметился четырьмя голами. Его статистика доступна здесь.