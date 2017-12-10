Олег Матыцин: «Нужно постепенно сокращать расходы госбюджета на профессиональный спорт»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что расходы из государственного бюджета на профессиональный спорт должны постепенно сокращаться.

«Задача федераций – не только развитие профессионального спорта. Это прежде всего развитие спорта на региональном уровне, развитие детского спорта, подготовка резерва, выступления сборных команд. Конечно, значительное место в деятельности многих федераций занимает профессиональный спорт.

Не то что взят курс на сокращение – жизнь нам диктует сегодня иные модели поведения, и приоритеты в социальной политике скорректированы в связи с той ситуацией, которая происходит сейчас.

Экономика страны испытывает очень серьезное напряжение, и главным становится защита интересов граждан и тех государственных учреждений от образовательных организаций, рынка труда, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей страны.

Профессиональный спорт должен искать новые модели жизни и работы в этих условиях. Со стороны министерства спорта мы готовы оказывать всемерное содействие, это является одним из главных направлений развития стратегии. Потому что мы понимаем – профессиональный спорт активно развивается, активно формируется и в значительной степени влияет на эмоциональный, социальный климат в обществе.

Но надо очень серьезно подойти к реструктуризации экономической модели профессионального спорта. Нужно искать модели взаимодействия с бизнес-сообществом и, конечно, постепенно сокращать расходы государственного бюджета на профессиональный спорт.

Это было одним из поручений президента России. Сегодняшний кризис, связанный с пандемией, наверное, сделает еще более активным этот процесс формирования новых моделей», – сказал Матыцин в эфире радио «Маяк».

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