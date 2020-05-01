Москва проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов. Матчи доиграют в Лиссабоне (Bild)

Россия выбыла из борьбы за проведение оставшихся матчей Лиги чемпионов-2019/20, утверждает Bild.

УЕФА планирует доиграть турнир в одном городе из-за пандемии коронавируса, нарушившей привычный календарь сезона. Место проведения мини-турнира будет объявлено 17 июня.

На проведение матчей Лиги чемпионов претендовали Франкфурт (Германия), Лиссабон (Португалия) и Москва (Россия).

Кандидатура Москвы отпала первой из-за большого количества случаев заражения .

Ожидается, что ЛЧ доиграют в Лиссабоне. В турнире не осталось португальских клубов, а немецкие команды в Германии получили бы преимущество. Кроме того, Португалия подходит и по ряду других требований – несколько стадионов в городе, контролируемое количество случаев заражения коронавирусом.

хочет провести Лигу чемпионов со стадии 1/4 финала на четырех стадионах в радиусе 100 км. Команды будут определять победителя пары в одной встрече. Планировалось, что Лигу чемпионов доиграют с 8 по 29 августа.

Германия теперь намерена принять у себя мини-турнир с решающими матчами .

В России 459 тысяч выявленных случаев заболевания COVID-19 – это третий результат в мире после США и Бразилии, умерли 5 725 человек.

В Германии выявлено 186 тысяч заразившихся, 8 767 человек умерли. В Португалии 34 351 подтвержденный случай, 1 474 – летальные исходы.