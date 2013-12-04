Виктор Кейру: «В России расизма нет. Но какие-то отдельные случаи происходят»

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру оценил, насколько проблема расизма актуальна в России.

– Расизм есть во всем мире. Только нужно понимать, что он везде разный. Не всегда это дискриминация именно по отношению к черным. В Африке может быть расизм к белым, в Америке другие варианты, а в Азии третьи.

Наблюдая за ситуацией из России, тяжело понять всю подноготную. В нашей стране такой проблемы в глобальном масштабе нет. Государство у нас многонациональное и политика нынешней власти нацелена на мультикультурализм – это факт.

Наше футбольное движение идет из 1990-х, и в те годы фанаты действительно могли оскорблять на расовой почве. Это происходило даже в Ростове – одном их самых многонациональных городов страны. Мой младший брат попадал в очень неприятную историю.

Сейчас глобально в России расизма нет. Но какие-то отдельные случаи, конечно, происходят. И времена бывали разные. Когда-то ведь ущемляли евреев.

– В России с проявлениями расизма сталкиваться приходилось?

– Нет. Но вот с какими-то высказываниями – безусловно. В частности, в школе. Но я мог за себя постоять, поэтому продолжалось такое недолго. Да и не сказать, что это было прям серьезной проблемой.

Сейчас, во взрослом возрасте, максимум могу услышать какие-нибудь не совсем корректные шутки, – сказал Кейру.

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