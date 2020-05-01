Форвард «Уотфорда» Грэй о расизме в Англии: «Тут у меня только три амплуа – футболист, рэпер или торговец наркотиками»

Нападающий высказался о проблеме расизма, а также о стереотипах.

«Есть невежественные люди, которые не понимают причин протестов. Дело не только в Джордже Флойде и жестокости в США. [Суть протестов в том,] что происходит в Англии и в остальном мире.

Да, нам повезло, что у нас нет вооруженных полицейских на улице, но у наших полицейских по-прежнему есть стереотипы – точно так же, как в США. Не могу сосчитать, сколько раз меня останавливали. Не могу сосчитать, сколько раз я ходил в клуб и не мог войти, сколько раз охранник ходил за мной по магазину.

Не могу сосчитать, сколько раз кто-то спрашивал меня, являюсь ли я футболистом, поскольку вышел из хорошей машины. Послушайте, в конце концов, у меня может быть только три амплуа в этой стране. Футболист, рэпер или торговец наркотиками. Это факты.

Так что демонстрации здесь не только из-за жестокости полиции в Америке. Это затрагивает и Англию, и Париж, и вообще весь мир. Это из-за систематического расизма, который везде», – сказал Грэй.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда