Все оставшиеся матчи РПЛ покажут бесплатно («Чемпионат»)

Все матчи чемпионата России после возобновления сезона будут показаны бесплатно, сообщает «Чемпионат».

Трансляции будут доступны на каналах холдинга «Матч». Ранее федеральный показывал бесплатно одну-две игры в туре.

РПЛ будет возобновлена 19 июня двумя матчами: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Ростов» сыграет дома с «Сочи».

Клубы смогут пускать на матчи зрителей, заполняя стадионы не более чем на 10 процентов. Окончательное решение о проведении игр со зрителями будут принимать местные власти.

Гендиректор «Зенита» о показе матчей РПЛ: «Есть вероятность футбола в открытом доступе. 300 рублей – существенная сумма»