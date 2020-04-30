Все оставшиеся матчи РПЛ покажут бесплатно («Чемпионат»)

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Все матчи чемпионата России после возобновления сезона будут показаны бесплатно, сообщает «Чемпионат».

Трансляции будут доступны на каналах холдинга «Матч». Ранее федеральный «Матч ТВ» показывал бесплатно одну-две игры в туре.

РПЛ будет возобновлена 19 июня двумя матчами: «Крылья Советов» примут «Ахмат», а «Ростов» сыграет дома с «Сочи».

Клубы смогут пускать на матчи зрителей, заполняя стадионы не более чем на 10 процентов. Окончательное решение о проведении игр со зрителями будут принимать местные власти.

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