Нойер об акции «Жизни черных имеют значение»: «Мы толерантны, открыты миру, и для этого не должно быть преград»

Вратарь «Баварии» подвел итоги матча Бундеслиги с (4:2).

Об игре

«Менталитет команды сегодня принес нам победу. На девятой минуте матча мы пропускаем, уступаем 0:1, играя против хорошей команды. Но «Вольфсбург» победил здесь, поэтому и мы должны быть на это способны.

Мы это продемонстрировали, мы были лучшей командой на поле. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, а затем мы нанесли хладнокровные удары».

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«Это послание идет от всех нас игроков. Мы толерантны, открыты миру, и для этого не должно быть преград», – сказал Нойер.

Напомним, «Бавария» разминалась перед матчем в футболках, где написано «Красные против расизма», внизу стоял хэштег #BlackLivesMatter.

Матч футболисты мюнхенского клуба провели в повязках черного цвета, где белым текстом написано Black Lives Matter.

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