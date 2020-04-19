Экс-директор «Анжи» Чистяков о своей зарплате: «700 тысяч рублей в месяц»

Бывший генеральный директор в подкасте Cappuccino & Catenaccio рассказал, сколько зарабатывал в период работы в махачкалинском клубе.

– Ты упомянул свою зарплату. Что это была за скромнейшая зарплата?

– 700 тысяч рублей в месяц.

– Это не производит ошеломляющего впечатления.

– Причем она делилась на фиксированную часть и премиальные.

Я тогда сверялся с коллегами по цеху, у кого мог выведать. Я был далеко не самый высокооплачиваемый генеральный директор, – сказал Чистяков в разговоре с Игорем Порошиным и Вадимом Лукомским.