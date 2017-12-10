Владимир Путин: «Чего было держать спортсменов на карантине дома, когда можно было изолировать их на тренировочных базах?»

Президент России Владимир Путин считает, что спортсменов сборных страны можно было изолировать на спортивных базах вместо карантина дома.

«Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки?

Они могли бы сидеть на сборах в закрытых помещениях, в закрытых базах и там, по сути дела, в условиях карантина заниматься тренировками.

В отношении деятелей искусства это сложнее, но тем не менее все равно к этому надо идти», – рассказал Путин на встрече в режиме видеосвязи с деятелями культуры.

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое».

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