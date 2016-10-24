Широков о тренерах-мудаках: «Якин. Я ему сказал: «Ты вообще никто, а рассказываешь мне, как играть»

Бывший полузащитник резко высказался в адрес экс-главного тренера команды .

– В твоей карьере были тренеры-мудаки?

– Якин. Чистый. Я ему так и сказал.

– А он понял?

– Ну, переводчик ему перевел.

Я ему сказал: «Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть».

Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо, как этот швед играть, на жопе кататься.

– Чельстрем?

– Да. Говорит, смотри, какой у него объем. Я говорю, у него объем первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят.

Потом слово за слово, я ему в конце сказал: «Ты вообще на тренера не похож. По твоей версии, Капелло – тренер?» Он говорит: «Топ». Я говорю: «Спаллетти?» Он мне: «Топ». И я сказал: «Они мне ни разу не говорили про это ничего. Ни Дик Адвокат, никто. Все были довольны. А ты – два дня тренером, вообще на тренера не похож, и что-то мне тут рассказываешь. Сиди и молчи», – сказал Широков.