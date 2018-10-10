Чемпион США по борьбе: «У Хабиба и дагестанских бойцов хорошие борцовские навыки»

Трехкратный чемпион США по борьбе, боец ММА Эд Рут, который тренируется в зале AKA, сравнил чемпиона в легком весе с американскими борцами.

«Хабиб запросто может конкурировать с борцом Division I. У Хабиба и дагестанских бойцов из его команды хорошие борцовские навыки, и мне это нравится. Техника чуть другая, реакция на действия отличается.

Я сражаюсь с ними за каждый сантиметр на пути в партер, пытаясь их повалить. Приходится задействовать каждый мускул.

Обычно я позволяю себе расслабиться хотя бы частью тела, но с ними мне приходится сражаться всеми доступными способами», – рассказал Рут.

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