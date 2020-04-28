«Юве» не собирается удерживать Пьянича и прекратил попытки подписать Артура (Marca)

Полузащитник «Ювентуса» может оказаться в «Барселоне».

Каталонский клуб рассматривал возможность с включением в сделку хавбека Артура, но бразилец намерен остаться в «Барсе».

Была информация, что отпустит Пьянича только в обмен на . Но, по данным Marca, ситуация изменилась – «Юве» прекратил попытки подписать бразильского хавбека.

«Ювентус» также отказался от попыток удержать Пьянича. планирует включить в сделку кого-то другого, в списке – , , и .

Туринский клуб также подыскивает замену Пьяничу. «Ювентусу» интересен Жоржиньо из «Челси» и из «ПСЖ».