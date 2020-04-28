«Юве» не собирается удерживать Пьянича и прекратил попытки подписать Артура (Marca)

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может оказаться в «Барселоне».
Каталонский клуб рассматривал возможность с включением в сделку хавбека Артура, но бразилец намерен остаться в «Барсе».
Была информация, что «Ювентус» отпустит Пьянича только в обмен на Артура. Но, по данным Marca, ситуация изменилась – «Юве» прекратил попытки подписать бразильского хавбека.
«Ювентус» также отказался от попыток удержать Пьянича. «Барселона» планирует включить в сделку кого-то другого, в списке – Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Жан-Клер Тодибо и Усман Дембеле.
Туринский клуб также подыскивает замену Пьяничу. «Ювентусу» интересен Жоржиньо из «Челси» и Леандро Паредес из «ПСЖ».