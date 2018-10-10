Уткин заступился за Усика: «Чей Крым? Крымчан»

Российский журналист Василий Уткин заступился за украинского боксера Александра Усика, которого критикуют за лояльное отношение к России.

«Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить. Я очень хорошо понимаю, что аннексия Крыма сомнительное с точки зрения закона, как минимум сомнительное, а скорее всего и незаконное действие.

Но мне все это очень напоминает разговоры о том, как у человека увели жену, когда он был в запое. Понимаете, чувства у него сохранились, но жена от него ушла. Он говорит: «Ну как ты мог, ты же мой сосед? Я ведь всего лишь запил, но я же вернусь».

Я понимаю, что есть объективно существующие границы. Но, собственно говоря, я ничего не слышал о крымских партизанах. Я уверен, что там не все здорово устроено, но, по-моему, в массе своей там люди не очень хотят жить с Украиной», – сказал Уткин.

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