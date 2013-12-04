Тренер «Голден Стэйт» посмеялся над Дональдом Трампом из-за конфликта с твиттером

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр посмеялся над президентом США Дональдом Трампом из-за его конфликта с твиттером.
Трамп ранее пригрозил закрыть твиттер. В видео, на которое отреагировал Керр, он говорит о том, что хочет избавиться от своего аккаунта.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!! https://t.co/R4LaQ4rUDQ— Steve Kerr (@SteveKerr) May 28, 2020
Глава Белого дома подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Это произошло спустя несколько дней после того, как его публикацию в твиттере администрация социальной сети пометила как сомнительную и требующую подтверждения.
Керр ранее неоднократно критиковал Трампа. Тот в ответ упрекнул тренера за его позицию в конфликте между Китаем и НБА.
Майкл Джордан выкуривал по сигаре перед матчем. И завершил карьеру, так как получил травму из-за любви к сигарам
Любой кризис – это новые возможности. Групповой этап – лучшая инновация НБА