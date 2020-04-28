Госкорпорация ВЭБ.РФ за 18 млрд рублей выкупила 77,64% акций ЦСКА

ВЭБ.РФ раскрыл детали приобретения доли в ЦСКА.

77,64% акций московского клуба были приобретены у Евгения Гинера государственной корпорацией за 18 миллиардов рублей. По нынешнему курсу это 230 миллионов евро.

ВЭБ и ЦСКА объявили о сделке еще 22 апреля, не назвав сумму. Госкорпорация стала основным владельцем московского клуба, но Гинер остался президентом. В феврале он сообщал, что одна из консалтинговых компаний оценила клуб в 24 млрд рублей.

Председателем совета директоров ЦСКА был выбран помощник президента РФ Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ и экс-министр экономического развития России Максим Орешкин. Гинер стал его заместителем.

«21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» дополнительного выпуска на общую сумму 18 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%.

Одновременно АО «ПФК ЦСКА» осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов.

На дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО «ПФК ЦСКА» не зарегистрирован. На данный момент Группа ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива.

АО «ПФК ЦСКА» было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», – сообщается в отчетности ВЭБ.РФ по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2020 года.

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