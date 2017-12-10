Глава ОКР о санкциях WADA: «Русские люди терпеливы и мужественны, преодолевая любые сложности. Так делали предки 75 лет назад, и мы не должны быть слабее»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

«И сейчас, и ранее я говорил – санкции, которые хочет применить WADA, неадекватны выдвигаемым претензиям со стороны этой организации.

С моей точки зрения, это уже абсолютно избитый анахронизм – попытка наложить коллективное наказание на российский спорт и наших спортсменов. Которые уже не первый год являются самыми тестируемыми в мире и при этом не находятся в числе лидеров по допинговым нарушениям.

Второй момент – в адрес ОКР нет обвинений со стороны WADA. Мы никак не замешаны в истории спора WADA и РУСАДА и как третье лицо в данном процессе не можем нести ответственность за действие или бездействие тех или иных организаций с юридической точки зрения.

Более того, предложенные санкции WADA хочет применить не только к ОКР, но и к его членам. Опять же – «смотри пункт первый» о коллективной ответственности.

И ведь WADA к тому же пытается сейчас через суд лишить статуса соответствия РУСАДА, которое с 2016 года дважды успешно проводило аудит и отлично работает.

При этом совершенно очевидно, что ни РУСАДА, ни ОКР, ни один из российских спортсменов не имели отношения к ситуации вокруг московской антидопинговой лаборатории и выдвигаемые обвинения в этом контексте – полный нонсенс.



В попытках наказать РУСАДА просматривается настойчивое стремление наших коллег из международного регулятора взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом.

Я исхожу хотя бы из того, что один из наших постоянных оппонентов господин Тейлор открыто сказал о том, что его цель – «унизить российских спортсменов».

Все, о чем мы говорим, продолжается на протяжении нескольких лет, но мы – русские люди, мы терпеливы и мужественны, преодолевая любые сложности. Так делали наши предки 75 лет назад. И мы не должны быть слабее», – сказал Поздняков.

Россия против ВАДА в суде: когда слушания, кто арбитры и почему у нас есть шанс поехать на Олимпиаду с флагом?

Манифест ВАДА перед судом с Россией: сколько наших спортсменов точно не едут на Олимпиаду и в чем защита для остальных