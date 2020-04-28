Иностранные инвесторы и «Уфа», 7-очковый отрыв «Баварии», 24 клуба в плей-офф НХЛ и другие новости утра

1. Холдинг «Ман Сити» и Red Bull хотят инвестировать в «Уфу», сообщил комментатор Роман Нагучев. Идут переговоры. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию несколько расплывчато.

2. «Бавария» победила «Боруссию» (1:0) в гостях и оторвалась на 7 очков в Бундеслиге. Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик выиграл 15 из 18 первых матчей с «Баварией» в чемпионате, повторив рекорд Гвардиолы. А вот «Боруссия» проиграла «Баварии» три последних матча в Бундеслиге с общим счетом 0:10.

«Байер» дома влетел «Вольфсбургу» (1:4), а «Айнтрахт» нанес 35 ударов в матче с «Фрайбургом» и сыграл 3:3, уступая 1:3.

3. НХЛ официально объявила о плане возобновить сезон в плей-офф с 24 клубами в 2 городах. «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Рейнджерс» против «Каролины», «Эдмонтон» – «Чикаго», остальные пары – тут.

Регулярный сезон завершен, Овечкин и Пастрняк разделили победу в гонке снайперов, а Драйзайтль с 110 очками выиграл приз лучшему бомбардиру.

Драфт-лотерея НХЛ состоится 26 июня. Самые высокие шансы на первый пик – у «Оттавы».

4. Платежка «Авангарда» – 944 млн рублей. Зарплата Хартли – 100 млн, что больше, чем у любого игрока, утверждает «Бизнес Online».

5. Владимира Осия, тренера бойца Магомедова Исмаилова, подозревают в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье. При обыске у него нашли 1,8 кг кокаина.

6. «Магнитка» подписала новый контракт с форвардом Сергеем Мозякиным на год. Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов могут еще на год остаться в ЦСКА. А Иржи Секач получит в «Авангарде» не менее 60 млн рублей в год.

7. Полузащитник «Анортосиса» Жано Ананидзе может вернуться в РПЛ: в «Сочи», «Ростов» (маловероятно) или «Ротор». ЦСКА и «Урал» интересуются белорусским форвардом Лисаковичем, но за него хотят 1 млн евро. «Локомотив» может заплатить за Баделя 3,5 млн евро. На Кузяева нет спроса в Европе, а «Динамо» предлагает ему 1,8 млн евро в год.

8. Бронзовый призер Сочи-2014 лыжник Илья Черноусов будет выступать за Швейцарию.

9. Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов, Пеп – 2-й, Жозе – 4-й, Фергюсон – 6-й (Squawka).

10. Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин – один из претендентов на покупку «Рено». Его сын Никита в 2020-м будет выступать за принадлежащий Мазепину «Хайтек», который дебютирует в «Формуле-2».

11. «Локомотив» арендует чартер для нового тренера Марко Николича. Он прилетит 30 мая.

12. Серия А согласовала с клубами возобновление чемпионата 13 июня. Окончательное решение примут в пятницу после встречи министра спорта Италии и руководства лиги.

13. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович избежал серьезной травмы, сообщил клуб. Ахиллово сухожилие не повреждено.

14. Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе. Им интересовались «ПСЖ» и «МЮ».

15. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вошла в топ-5 мировых знаменитостей, использовавших образ Сейлор Мун.

16. Криштиану Роналду сменил имидж.

Цитаты дня.

Смолов об РПЛ: «Возобновление выглядит немного поспешным. В России пока количество кейсов на снижение не идет»

Борец Грицай о конфликте с Усиком: «Я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте»

Артем Дзюба: «Убирать Семина из «Локомотива» с такими формулировками – позорище»

Артемий Панарин: «В КХЛ деньги вкладывают, а в НХЛ – зарабатывают. Если спорт не прибылен, это уже благотворительность»

Бегун Никитин: «Футболист за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Играют паршиво, не за что им платить»