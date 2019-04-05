Зарплата Авцина в «Тракторе» – 5 млн рублей. Хоккеист хотел 25 млн

Стали известны подробности нового контракта нападающего с «Трактором».

Зарплата хоккеиста составит 5 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». Срок соглашения – один год.

По информации издания, до открытия рынка свободных агентов клуб предлагал игроку 7 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что представитель Авцина изначально запросил оклад в 25 миллионов рублей.

Напомним, 29-летний Авцин перешел в из «Нефтехимика» по ходу минувшего сезона. Всего в 41 матче регулярного чемпионата игрок набрал 17 (6+11) очков.