Хавертц стал лучшим бомбардиром Бундеслиги до 21 года за всю историю, забив 35-й гол

Полузащитник «Байера» забил гол в матче 29-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:0).

Это 35-й гол 20-летнего хавбека в рамках чемпионата Германии.

Таким образом, стал лучшим бомбардиром до 21 года в истории Бундеслиги.

На втором месте расположился экс-форвард «Шальке» (34 гола в возрасте до 21 года), на третьем – бывший нападающий «Кельна» Дитер Мюллер (32 гола).

Бывший игрок и президент «Баварии» делит четвертое место с Вальтером Бехтольдом и Райнером Будде (все – по 28 голов).

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