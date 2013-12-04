Кайл Хайнс подписал контракт с «Миланом»

Центровой Кайл Хайнс подписал контракт с итальянским , сообщает журналист Sportando Эмилиано Корчиа.

Итальянский клуб выплатит компенсацию московскому ЦСКА.

Хайнс последние семь сезонов провел в ЦСКА. В составе армейского клуба игрок дважды становился чемпионом Евролиги (2016, 2019). В розыгрыше Евролиги-2019/20 американский центровой набирал в среднем 8,8 очка и 4,9 подбора за матч.

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