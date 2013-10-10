Конь Надаль завершает карьеру на скачках

Трехлетний конь по кличке Надаль завершает карьеру на скачках. В четверг после тренировки у него была диагностирована травма ноги, конь перенес операцию.

Владельцы назвали коня в честь второй ракетки мира Рафаэля Надаля.

После январской победы в дебютной гонке конь выиграл еще три заезда, заработав 1 053 000 долларов призовых. Надаль был фаворитом престижного дерби в Кентукки, которое обычно проходит в начале мая, однако в этом году из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на сентябрь.

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