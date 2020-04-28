5 матчей АПЛ и чемпионская игра «Ливерпуля» пройдут на нейтральных полях по требованию полиции

Пять матчей возобновленного сезона АПЛ могут пройти на нейтральных полях, сообщает The Telegraph.
По итогам переговоров между АПЛ и полицией было решено, что большинство игр возможно провести на домашних стадионах команд, но некоторые игры нужно провести на нейтральной территории.
На нейтральных полях должны пройти следующие встречи: «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», «Ньюкасл» – «Ливерпуль», «Эвертон» – «Ливерпуль».
Также на нейтральном поле пройдет любая игра, где «Ливерпуль» сможет оформить чемпионство, если этого не случится в матче с «Эвертоном».
Ранее сообщалось, что домашние матчи «Ливерпуля» также могут пройти на нейтральных стадионах из-за опасений, что болельщики будут собираться у стадиона, нарушая правила социального дистанцирования.
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