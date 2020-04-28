5 матчей АПЛ и чемпионская игра «Ливерпуля» пройдут на нейтральных полях по требованию полиции

Пять матчей возобновленного сезона АПЛ могут пройти на нейтральных полях, сообщает The Telegraph.

По итогам переговоров между АПЛ и полицией было решено, что большинство игр возможно провести на домашних стадионах команд, но некоторые игры нужно провести на нейтральной территории.

На нейтральных полях должны пройти следующие встречи: – , «Манчестер Сити» – «Ньюкасл», – «Шеффилд Юнайтед», – «Ливерпуль», «Эвертон» – «Ливерпуль».

Также на нейтральном поле пройдет любая игра, где «Ливерпуль» сможет оформить чемпионство, если этого не случится в матче с .

Ранее сообщалось, что домашние матчи «Ливерпуля» также могут пройти на нейтральных стадионах из-за опасений, что болельщики будут собираться у стадиона, нарушая правила социального дистанцирования.

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