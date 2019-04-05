Жена Малкина о паспорте США: «Женя – патриот России. Это была вынужденная мера. Америка – его второй дом сейчас»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась касательно критики форварда из-за американского гражданства.
– Недавно Андрей Кириленко назвал «болванами» тех, кто набросился на Женю из-за американского паспорта. Насколько вас раздражает эта тема?
– Это очень печально. Женя – патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны.
У нас была безвыходная ситуация – нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи».
У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия. Неважно, кто ты: выдающийся игрок НХЛ или помощник президента – у всех один сценарий.
Это была вынужденная мера. Таким образом мы сократили срок получения моих документов.
Америка сейчас – его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет, – сказала Кастерова.
Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина