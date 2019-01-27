«Я устала видеть лица темнокожих с надписью RIP в ленте новостей». Ванесса Джеймс об убийстве Джорджа Флойда полицейским

Чемпионка Европы-2019 в парном катании поделилась мнением о событиях в американском штате Миннесота.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса. Его повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя крики задержанного о том, что тот не может дышать. Видеозапись происшествия попала в интернет.

«Глаза у меня сегодня красные и опухшие, потому что я проплакала всю ночь. Почему? Потому что я видела, как с человеком моего цвета кожи обращались словно с животным, а потом убили его.

Я плакала не только из-за этого незнакомого мужчины, но и из-за другого темнокожего, который погиб две недели назад, из-за темнокожей женщины, убитой месяц назад, из-за всех темнокожих мужчин и женщин, которых постигла та же участь. Я плакала из-за семей убитых, у которых нет никого шанса на то, что правосудие восторжествует.

Я плачу, и слезы размывают черные чернила на белой бумаге. Слова расплываются. Как и имена, даты, места и бессмысленные причины смерти для множества матерей, отцов, братьев и сестер.

Я устала видеть лица темнокожих людей с надписью RIP (покойся с миром) в ленте новостей. Устала быть дипломатичной. Сегодня я намерена говорить.

Сегодня мне некомфортно. И я очень надеюсь, что всем, кто это читает, некомфортно тоже. Но я нахожу утешение в том, что вместе мы сможем это остановить. Положить конец расизму – это не обязанность белых, темнокожих, азиатов, латиноамериканцев или какой-либо другой расы. Это наш общий долг.

Никто не должен стыдиться или чувствовать себя в опасности из-за своей расы, сексуальной ориентации или инвалидности», – написала Джеймс в инстаграме.