Антон Миранчук получил травму стопы. Он может пропустить месяц (RT)

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук получил серьезную травму, сообщает RT.
По информации источника, 24-летний россиянин повредил стопу на одной из первых тренировок команды. Как отмечается, он выбыл примерно на месяц.
Таким образом, Миранчук может пропустить несколько матчей РПЛ. Напомним, возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.
Напомним, что Миранчук уже пропускал матчи этого сезона из-за травмы стопы. Он провел за «Локо» 10 матчей в РПЛ этого сезона, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.