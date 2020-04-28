Антон Миранчук получил травму стопы. Он может пропустить месяц (RT)

Полузащитник получил серьезную травму, сообщает RT.

По информации источника, 24-летний россиянин повредил стопу на одной из первых тренировок команды. Как отмечается, он выбыл примерно на месяц.

Таким образом, Миранчук может пропустить несколько матчей . Напомним, возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.

Напомним, что Миранчук уже пропускал матчи этого сезона из-за травмы стопы. Он провел за «Локо» 10 матчей в РПЛ этого сезона, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.