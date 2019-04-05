Овечкин – 3-й игрок в истории, ставший лидером НХЛ по голам за сезон в возрасте 34+ лет

Капитан разделил приз лучшего снайпера регулярного чемпионата с Давидом Пастрняком из «Бостона».

Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал 9-м в карьере. Тем самым, Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте идет Бобби Халл (7 сезонов).

Кроме того, Овечкин стал только 3-м в истории лиги игроком, ставшим лидером по голам за сезон в возрасте 34 или более лет.

До него это удавалось Биллу Куку (сезон-1932/33, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/63, 35 лет, 38 голов в 70 матчах).

Также россиянин стал 4-м в истории игроком, забившим 48 или более голов в возрасте 34 или более лет – после Джонни Бьюсика (51 гол в сезоне-1970/71, 35 лет), (54 гола, 2005/06, 34 года) и (48 голов, 2006/07, 35 лет).