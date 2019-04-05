Овечкин – 3-й игрок в истории, ставший лидером НХЛ по голам за сезон в возрасте 34+ лет

Теги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Горди Хоу Бобби Халл Джонни Бьюсик Давид Пастрняк Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин разделил приз лучшего снайпера регулярного чемпионата НХЛ с Давидом Пастрняком из «Бостона». 

Для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал 9-м в карьере. Тем самым, Овечкин упрочил лидерство по сезонам, в которых выигрывал снайперскую гонку. На втором месте идет Бобби Халл (7 сезонов). 

Кроме того, Овечкин стал только 3-м в истории лиги игроком, ставшим лидером по голам за сезон в возрасте 34 или более лет. 

До него это удавалось Биллу Куку (сезон-1932/33, 37 лет, 28 голов в 48 матчах) и Горди Хоу (1962/63, 35 лет, 38 голов в 70 матчах). 

Также россиянин стал 4-м в истории игроком, забившим 48 или более голов в возрасте 34 или более лет – после Джонни Бьюсика (51 гол в сезоне-1970/71, 35 лет), Яромира Ягра (54 гола, 2005/06, 34 года) и Теему Селянне (48 голов, 2006/07, 35 лет).

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