Помощник Путина в ЦСКА, СКА обменял Якупова, Романов в «Монреале», 5 замен в футболе, автобиография Родченкова и другие новости утра

1. Помощник президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА. Евгений Гинер – его заместитель.

2. Sports.ru выпустил документальный фильм об экономическом кризисе в футболе (посмотреть его можно здесь). В частности, по нашей информации, клубы РПЛ оценили выпадающие из-за кризиса доходы в 6 млрд рублей. Гендиректор «Зенита» отметил, что каждый матч без зрителей – это «минус 80 млн рублей». При этом напрямую из бюджета российские клубы получают более 10 млрд рублей.

3. Что на хоккейном рынке? СКА обменял форварда Наиля Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова. 20-летний защитник ЦСКА Романов подписал контракт с «Монреалем». Защитник Бирюков перешел в «Салават» после 15 сезонов в «Магнитке». Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом». «Локомотив» продлил Красковского на 2 года, повторив предложение «Магнитки».

4. UFC 249. Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи показали одинаковый вес на церемонии взвешивания. На дуэли взглядов бойцы пожали друг другу руки без перчаток.

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5. «Ахмат», «Рубин», Крылья», «Оренбург» и 4 клуба ФНЛ могут провести турнир за места в РПЛ.

6. IFAB разрешил по 5 замен за матч. Лиги сами решат, использовать ли это временное правило. Кроме того, лигам разрешено не использовать ВАР после возобновления сезона.

7. «Вашингтон» поместил форварда Брендана Лайпсика на драфт отказов для расторжения контракта. Ранее он в чате критиковал женщин и назвал одноклубников «неудачниками».

8. В «Локомотиве» пока не приняли решение о главном тренере, пишет «Коммерсант».

9. Нападающему «Реала» Луке Йовичу диагностировали перелом пяточной кости. О сроках восстановления не сообщается.

10. Трансферные новости футбола. В Турции пишут, что «Зенит» серьезно заинтересован в форварде «Бешикташа» Найире (4 гола в 15 матчах чемпионата). Миралем Пьянич согласился перейти в «Барселону», «Юве» оценивает хавбека в 60 млн евро. При этом «Барса» не хочет менять Артура на Пьянича без доплаты от «Ювентуса». Также каталонцы сообщили «Интеру», каких игроков готовы включить в сделку по Лаутаро. Видаль, Семеду и Умтити – в списке. «ПСЖ» хочет снизить сумму выкупа Икарди в 70 млн евро, включив Дракслера в сделку .

11. «Барселона» планирует на 230 млн евро сократить зарплатную ведомость в следующем сезоне.

12. Бобров, Харламов и Малкин вошли в символическую сборную России всех времен по версии ИИХФ.

13. Бывший защитник Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» сыграл договорной матч с «Черноморцем» в 1970 году.

14. НБА не исключает варианта возобновления сезона сразу с матчей плей-офф.

15. В пятницу прошли очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России проиграла командам США и Китая.

16. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

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