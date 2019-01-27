Хореограф группы Тутберидзе: «Все знают, как Рудковская умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идут все ресурсы»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о переходе Александры Трусовой в школу Евгения Плющенко.

– У меня уважение вызывают те тренеры, которые пашут и воспитывают учеников, а не плетут интрижки и переманивают спортсменов, не приемлю этих методов. Слово «порядочность» здесь не применимо от слова совсем. Мерзко это все.

Там вот только что сказал, что продлевает карьеру в профессиональном фигурном катании. Что уж там, давайте все сразу станем ангелами на коньках. И Юдзуру, и Джонни, пусть всех забирает. Ну не получится в спорте, так сразу в шоу трудоустроят.

Работая много лет с Тутберидзе, я ни разу не видел, чтобы она кого-то переманила в нашу команду. Спортсмены идут сами и только сами, проходят жесткий отбор в виде испытательного срока. Не справляешься – до свидания. Что поделать, это большой спорт, довольно жестокий мир.

– Может, ввести в фигурном катании уже контракты и сделать официальные трансферы, как в футболе?

– Контрактная система, на самом деле, хорошая тема для обсуждения. Только контракт должен быть очень серьезно проработан и продуман. В конце концов, сколько можно плевать в души своим наставникам?

– не удивится, если Тутберидзе после отписки от Трусовой в инстаграме подпишется на . Вы как, подпишетесь?

– Я бы тоже отписался, да, в общем, я так и сделал. Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано.

Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются.

А по поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идет все, просто все ресурсы.

Такие занятия не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим путем. Светлым путем, – сказал Железняков.

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