«Ахмат», «Рубин», Крылья», «Оренбург» и 4 клуба ФНЛ могут провести турнир за места в РПЛ («Чемпионат»)

РФС рассматривает возможность проведения дополнительного турнира за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне, утверждает «Чемпионат».

Участие в турнире могут принять , , и , занимающие четыре последних места в РПЛ, и «Ротор», «Химки», «Чертаново» и , идущие на первых четырех местах в ФНЛ.

Команды проведут друг с другом по одному или два матча. Лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.

Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за коронавируса. Рассматриваются и другие форматы турнира.

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