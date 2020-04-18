«Ахмат», «Рубин», Крылья», «Оренбург» и 4 клуба ФНЛ могут провести турнир за места в РПЛ («Чемпионат»)

РФС рассматривает возможность проведения дополнительного турнира за право выступать в Премьер-лиге в следующем сезоне, утверждает «Чемпионат».
Участие в турнире могут принять «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат», занимающие четыре последних места в РПЛ, и «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо», идущие на первых четырех местах в ФНЛ.
Команды проведут друг с другом по одному или два матча. Лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.
Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за коронавируса. Рассматриваются и другие форматы турнира.
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