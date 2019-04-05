Толчинский и Шарипзянов подписали контракты с «Авангардом»

Теги Авангард ЦСКА Нефтехимик переходы КХЛ Сергей Толчинский Дамир Шарипзянов Хоккей

«Авангард» объявил о переходах защитника Дамира Шарипзянова и нападающего Сергея Толчинского.

Омский клуб подписал контракт с Шарипзяновым на три года, с Толчинским – на два.

Ранее «Авангард» сделал хоккеистам предложения, которые «Нефтехимик» и ЦСКА не стали повторять.

Компенсация за Шарипзянова составит 70 миллионов рублей, за Толчинского – 85 млн рублей.

В минувшем сезоне КХЛ Шарипзянов набрал 26 (5+21) очков в 60 матчах при показателе полезности «+14». На счету Толчинского 22 (14+8) балла в 40 матчах.

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