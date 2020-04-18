Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о внесении временных изменений в футбольные правила.

Командам разрешат делать по 5 замен в одном матче. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Однако чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве.

Если две команды будут производить замены одновременно, то это будет засчитано как одна из трех возможностей сделать перестановку за матч для каждой из них.

Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Обратные замены запрещены.

Новое правило применимо для уже начавшихся и приостановленных турниров из-за пандемии коронавируса, которые должны завершиться до 31 декабря 2020 года.

IFAB, напомним, занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

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