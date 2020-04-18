«Зенит» серьезно заинтересован в форварде «Бешикташа» Найире (Milliyet)

Форвард «Бешикташа» Умут Найир может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Milliyet.

По информации источника, «Зенит» серьезно заинтересован в подписании 26-летнего турка, рост которого составляет 191 сантиметр, и намерен сделать предложение по игроку в конце сезона.

Сообщается, что на фоне кризиса из-за коронавируса «Бешикташ» начал переговоры с футболистами о снижении зарплат. Тех, с кем договориться не удастся, клуб будет готов отпустить. Предполагается, что Найир – один из таких игроков.

В этом сезоне нападающий провел 15 матчей в чемпионате Турции и забил 4 мяча. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.