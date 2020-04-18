«Барса» сообщила «Интеру», каких игроков готова включить в сделку по Лаутаро. Видаль, Семеду и Умтити – в списке

«Барселона» хочет подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Каталонский клуб понимает, что сделка по покупке этого игрока будет нелегкой, сообщает Marca.
«Барса» знает, что игрок такого уровня будет привлекать интерес разных клубов. Лаутаро интересен, в частности, «ПСЖ», но каталонцы не переживают по этому поводу. Они уверены, что аргентинец хочет в «Барселону».
По данным Diario Sport, переговоры между клубами продвигаются с трудом. Каталонский клуб отправил список кандидатов, которых готов включить в сделку, и ждет ответа от «Интера».
«Интер» ранее не был готов включать футболистов в сделки. Они заинтересованы в некоторых игроках «Барсы», но предпочли бы, чтобы трансферы были раздельными. В список футболистов, предлагаемых «Барселоной», входят Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Рафинья и Жан-Клер Тодибо.
«Барса» пока не получила ответ от «Интера», поэтому не знает, каких игроков может попросить миланский клуб.