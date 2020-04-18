«Барса» сообщила «Интеру», каких игроков готова включить в сделку по Лаутаро. Видаль, Семеду и Умтити – в списке

хочет подписать форварда «Интера» .

Каталонский клуб понимает, что сделка по покупке этого игрока будет нелегкой, сообщает Marca.

«Барса» знает, что игрок такого уровня будет привлекать интерес разных клубов. Лаутаро интересен, в частности, «ПСЖ», но каталонцы не переживают по этому поводу. Они уверены, что аргентинец хочет в «Барселону».

По данным Diario Sport, переговоры между клубами продвигаются с трудом. Каталонский клуб отправил список кандидатов, которых готов включить в сделку, и ждет ответа от «Интера».

«Интер» ранее не был готов включать футболистов в сделки. Они заинтересованы в некоторых игроках «Барсы», но предпочли бы, чтобы трансферы были раздельными. В список футболистов, предлагаемых «Барселоной», входят , , , , Рафинья и .

«Барса» пока не получила ответ от , поэтому не знает, каких игроков может попросить миланский клуб.