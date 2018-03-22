Кубок наций. Сборная России проиграла США и встретится с Китаем, другие партии

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Сегодня проходят очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России проиграла командаме США и встретится с Китаем.

Кубок наций

7 тур 

США – Россия – 2,5:1,5

Индия – Сборная остального мира – 2,5:1,5

Китай – Европа – 2,5:1,5

8 тур

Начало партий – 17.45 по московскому времени. 

Россия – Китай

Европа – Индия

Сборная остального мира – США

Турнирное положение: Китай – 13 очков, Европа, США – по 9, Россия – 5, Индия – 4, Сборная остального мира – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе. Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч.

Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.

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