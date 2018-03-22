Кубок наций. Сборная России проиграла США и встретится с Китаем, другие партии

Сегодня проходят очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России проиграла командаме США и встретится с Китаем.
Кубок наций
7 тур
США – Россия – 2,5:1,5
Индия – Сборная остального мира – 2,5:1,5
Китай – Европа – 2,5:1,5
8 тур
Начало партий – 17.45 по московскому времени.
Россия – Китай
Европа – Индия
Сборная остального мира – США
Турнирное положение: Китай – 13 очков, Европа, США – по 9, Россия – 5, Индия – 4, Сборная остального мира – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе. Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч.
Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.