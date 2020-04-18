Дядя Рафаэля Надаля: «Месси – лучший спортсмен в истории»

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, провел параллели между племянником и форвардом «Барселоны» .

«В прошлом молодежь могла вытеснить тебя, но сегодня, как мне кажется, им не хватает самоотверженности. Они в порядке в тот день, когда хорошо играют. Если дела идут плохо, то после матча говорят: «Увидимся на следующей неделе».

Когда Надаль, Джокович и Федерер играют хорошо, они выигрывают, и когда плохо – тоже выигрывают. В этом отличие великих: побеждать, даже если сейчас не твой черед.

В случае с Месси я не видел, чтобы кто-то делал подобное. Мои дети болеют за него, они всегда сбрасывает мне видео с ним. Он лучший спортсмен в истории», – сказал .