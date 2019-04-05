СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова

СКА отправит форварда Наиля Якупова в «Витязь».
Взамен клуб из Санкт-Петербурга получит права на форварда из системы «Филадельфии» Германа Рубцова, а также нападающего Павла Колтыгина.
Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в СКА в 2018 году.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Якупов не играл.
21-летний Колтыгин не набрал ни одного очка в 28 матчах за «Витязь».
СКА и «Витязь» произвели обмен.— hcska (@hcSKA) May 8, 2020
В Подольск переезжает Наиль Якупов, СКА получает права на нападающего Германа Рубцова, который сейчас выступает за океаном. Игроком армейцев также становится форвард Павел Колтыгин.
Благодарим @Nail10_1993 за игру в Петербурге и желаем удачи! pic.twitter.com/maOT6disEF