СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова

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СКА отправит форварда Наиля Якупова в «Витязь»

Взамен клуб из Санкт-Петербурга получит права на форварда из системы «Филадельфии» Германа Рубцова, а также нападающего Павла Колтыгина. 

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в СКА в 2018 году. 

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Якупов не играл.

21-летний Колтыгин не набрал ни одного очка в 28 матчах за «Витязь». 

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