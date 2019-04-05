СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова

отправит форварда в .

Взамен клуб из Санкт-Петербурга получит права на форварда из системы «Филадельфии» , а также нападающего Павла Колтыгина.

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в СКА в 2018 году.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (10+10) очков. В плей-офф Якупов не играл.

21-летний Колтыгин не набрал ни одного очка в 28 матчах за «Витязь».