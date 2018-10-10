UFC 249: Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

Во Флориде состоялась церемония взвешивания участников UFC 249, который пройдет в ночь с 9 на 10 мая.
В главном бою вечера встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону титул временного чемпиона в легком весе.
Как сообщает журналист Ариэль Хельвани, оба бойца уложились в лимит и показали на весах 70,3 кг.
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Напомним, что изначально 18 апреля с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но россиянин снялся с боя из-за пандемии коронавируса.
Добавим, что три недели назад Фергюсон уже делал вес, несмотря на то, что UFC 249 был перенесен.
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