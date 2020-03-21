Эрик тен Хаг: «Месси никогда не был так хорош, как при Гвардиоле»

Главный тренер Эрик тен Хаг поделился мыслями об игре форварда «Барселоны» под руководством , который тренировал каталонцев с 2008 по 2012 год.

«Месси был одним из лидеров, но при этом он работал и на команду и в результате преуспел. Он никогда не был так хорош, как при Гвардиоле. К тому же не завоевала много трофеев в еврокубках за последние годы.

Месси по-прежнему великолепен, но теперь иногда играет ниже своих стандартов. При Гвардиоле такого никогда не было», – заявил тен Хаг.

Напомним, что тен Хаг знаком с Гвардиолой по работе в «Баварии», когда нидерландец тренировал резервную команду мюнхенцев.