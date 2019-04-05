Бобров, Харламов и Малкин вошли в символическую сборную России всех времен (ИИХФ)

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею рейтинги Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Валерий Харламов сборная СССР Всеволод Бобров Александр Рагулин Хоккей

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте представила символическую сборную России всех времен. 

Команда составлена с учетом истории сборной СССР.

Вратарь: Владислав Третьяк;

Защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин;

Форварды: Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин

Сборная СССР выиграла 7 олимпийских турниров (+1 как Объединенная команда) и 22 чемпионата мира. 

Сборная России выиграла 1 олимпийский турнир (как сборная олимпийских атлетов из России) и 5 чемпионатов мира. 

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