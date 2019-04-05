Бобров, Харламов и Малкин вошли в символическую сборную России всех времен (ИИХФ)

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте представила символическую сборную России всех времен.

Команда составлена с учетом истории сборной СССР.

Вратарь: ;

Защитники: , ;

Форварды: , и .

Сборная СССР выиграла 7 олимпийских турниров (+1 как Объединенная команда) и 22 чемпионата мира.

выиграла 1 олимпийский турнир (как сборная олимпийских атлетов из России) и 5 чемпионатов мира.