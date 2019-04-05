Бобров, Харламов и Малкин вошли в символическую сборную России всех времен (ИИХФ)

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте представила символическую сборную России всех времен.
Команда составлена с учетом истории сборной СССР.
Вратарь: Владислав Третьяк;
Защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин;
Форварды: Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.
Сборная СССР выиграла 7 олимпийских турниров (+1 как Объединенная команда) и 22 чемпионата мира.
Сборная России выиграла 1 олимпийский турнир (как сборная олимпийских атлетов из России) и 5 чемпионатов мира.