Гендиректор «Зенита» о доходах от телеправ: «Самые успешные шоу – «Дом-2» и «Голос». Если ничего не изменить, так и будем крохи с пола собирать»

Генеральный директор в документальном фильме Sports.ru об экономическом кризисе в футболе рассказал о финансовой значимости спонсорских соглашений.

«Самый тяжелый вопрос возникнет даже не в этом сезоне, а когда со спонсорами будет обсуждаться объем контрактов на следующий сезон. Потому что пандемия бьет не только по здоровью, но и по экономике.

Неслучайно, что некоторые клубы у нас сталкивались с проблемами в плане финансового фэйр-плей, поскольку есть перекосы определенные в структуре финансирования.

Понятно, что увеличивать цены на билеты – нереалистично, тут скорее может идти речь о том, что, может быть, потребуется снижать цены в первоначальный период, учитывая экономическую ситуацию с доходами большинства жителей нашей страны. Значит, на этот источник рассчитывать нереалистично, это быть утопистом.

С телеправами ситуация плачевная. У нас внутренние и внешние права не могут потолок в пять миллионов в год пробить. Я однажды сказал, что это кот наплакал. Но это не кот наплакал, а котенок наплакал.

Если у нас самые успешные передачи с коммерческой точки зрения – это «Дом-2» и три программы «Голос» (основной, для детей и для пенсионеров), мне кажется, за этим стоит определенный механизм перераспределения рекламных ресурсов в пользу производителей тех самых развлекательных передач и сериалов.

И если здесь не изменить ничего, то так мы и будем крохи рекламные с пола собирать – не со стола, а с пола. Рассчитывать, что эти деньги помогут развитию нашего футбола, будет очень трудно.

Тогда у нас остается только один реальный источник – это владельцы и спонсоры, у которых неизбежно тоже возникают экономические проблемы – вне зависимости от того, в какой области экономики они работают. Если будет замедление экономического роста, оно ударит по всем отраслям.

Я думаю, что в ближайшее время всем надо будет задуматься о затягивании поясов – чтобы это время пережить и двигаться дальше», – сказал Медведев.