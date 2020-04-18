Овчинников о Смородской: «Можно считать, что она Лунтик, а мы с другой планеты»

Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о возможной смене тренера в «Локомотиве».
– В «Локомотиве» сейчас не к тренеру из клуба возвращаются, например, к Вадику Евсееву, а назначают какого-то непонятного Николича.
– Конечно, вызывает много вопросов. Решение же все равно будет руководство принимать. От того, что мы с вами поговорим, или болельщики поговорят...
Смородская же написала, что болельщики не могут принимать решения. Их мнение не должно учитываться. Но Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты.
– А вы с ней работали?
– Нет, слава богу, нет.
– Как пример, почему она прилетела с другой планеты?
– А вот Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильмы снимают. Можно считать, что она Лунтик, – сказал Овчинников в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
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