«Как я развалил секретную допинг-империю Путина». Григорий Родченков выпустит автобиографию

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории выпустит автобиографическую книгу.

Книга получила название «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-имерию Путина».

«Эта книга расскажет полную историю, которая стоит за оскароносным фильмом Брайана Фогеля «Икар». Эта история до сих пор шокирует и очаровывает весь мир.

Начиная с детства и взросления автора в стране за железным занавесом, до его первого столкновения с допингом в 22-летнем возрасте в качестве молодого спортсмена и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР.

Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», – говорится в аннотации к книге.

Книга выйдет 30 мая и будет состоять из 320 страниц. Уже сейчас ее можно купить на сайте издателя за 20 фунтов стерлингов (примерно 1800 рублей).

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)